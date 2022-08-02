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Haberler Politika CHP’nin Meclis çağrısı yanıtsız kaldı

CHP’nin Meclis çağrısı yanıtsız kaldı

2.8.2022

CHP’nin Meclis çağrısı yanıtsız kaldı
CHP'NİN sağlık çalışanlarına şiddet olayları üzerinden giriştiği provokasyon planı tutmadı. TBMM Genel Kurulu, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda genel görüşme ve CHP'nin bu konuda verdiği kanun teklifi için dün olağanüstü toplandı. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamadı. Olağanüstü toplantının başlayabilmesi için 200 vekilin olması gereken açılış yoklamasına 134 vekili bulunan CHP'den 121, 37 milletvekili bulunan İYİ Parti'den ise 28 milletvekili katıldı. Diğer vekillerle toplam sayı 159'da kaldı. Böylece Meclis tekrar kapandı.
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