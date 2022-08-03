İP’li Aytun Çıray’ın ‘U’ dönüşü olay oldu

CHP'nin sağlıkta şiddet konusunda olağanüstü toplantıya çağırdığı TBMM Genel Kurulu, yeter sayı bulunamadığı için toplanamadı ve Meclis tekrar kapanarak tatile girdi. CHP ve İYİ Parti'den bile çok sayıda milletvekilinin olağanüstü toplantıya gelmemesi olay oldu. toplam 171 milletvekili bulunan CHP ve İYİ Parti'den sadece 149 milletvekili toplantıya gelirken, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın tavrı ise dikkat çekti.

ORTALARDA GÖZÜKMEDİ

Kendisi de hekim olan Aytun Çıray, bu toplantıdan 4 gün önce bir paylaşım yaparak İYİ Parti ve CHP dışında hiçbir siyasi partinin bu toplantıya katılmayacağını belirterek, eleştirilerde bulunmuştu. Ancak toplantı gününde ise bir mesaj atıp ortalarda gözükmedi.

Çıray, paylaşımında "Değerli meslektaşlarım, çok önceden planlanmış küçük ama ihmal edilmemesi gereken bir operasyon geçireceğimden, TBMM açılacak çoğunluğu sağlarsa eğer bugünkü görüşmelere katılamayacağım için üzgünüm. Her daim hak mücadelemizde birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

'AMELİYATINI UNUTMUŞ!'

Bu durum "Çıray, çok önceden planlandığını söylemesine rağmen 4 gün önce yaptığı paylaşımda demek ki ameliyat olacağını unutmuş" esprilerine konu oldu. Sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı Çıray'ın paylaşımının altına eleştirilerde bulundu.

'KLASİK BİR CHP TİYATROSU İZLEDİK'

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Bülent Turan, önceki gün Meclis'teki toplantıya CHP ve İyi Partililerin önemli bir kısmının gelmemesini sert bir dille eleştirdi. Turan, "Bugün klasik bir CHP tiyatrosu izledik. Bunun adı tam bir siyasi istismardır. Her konuda ortak hareket ettikleri HDP'nin katılmaması da tiyatronun başka bir perdesi" ifadelerini kullandı.