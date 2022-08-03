‘Millet İttifakı sorularıma 5 aydır cevap vermiyor’

BAĞIMSIZ İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 20 soru yönelttiği Millet İttifakı'na bir kez daha yüklendi. Çelebi, Millet İttifakı'na 6 siyasi partinin imzaladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni üzerinden birtakım sorular yöneltmişti. Mutabakat metninde Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin geçmemesi, 1921 Anayasası, Anayasa'nın ilk 4 maddesi, terörle mücadele, resmi ve eğitim dili, sığınmacı sorunu gibi çeşitli başlıklar altında Millet İttifakı'na 20 soru soran Çelebi, "Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'ndan daha net ve daha fazla güven veriyor" demişti.

'ÖNCELİKLERİM DEĞİŞMEDİ'

KONUYU bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha gündeme getiren Çelebi, Millet İttifakı'na yönelttiği sorularla ilgili cevap alamadığından yakınarak "Siyaset önceliklere göre yapılır. Benim önceliklerim hiç değişmedi, aşağıdadır: Bu konulara dair 6+1'e 20 soru sordum, cevap geldi mi? 5 aydır cevap verilemiyor! Basın neden sormuyor? Herkesin bildiğini yineliyorum bu konularda Cumhur İttifakı daha net, doğru bir tutumdadır" ifadelerini kullandı.

"MEMLEKET PARTİSİ 6'LI MASAYA YANAŞTI"

MEHMET Ali Çelebi, sosyal medya üzerinden kendisine Memleket Partisi'nden ayrılma nedenini soran bir kişiye de yanıt verdi. Memleket Partisi'nin çizgisinden saptığını ifade eden Çelebi, "Memleket Partisi rotasından çıkıp 6'lı masaya yanaştığı için. Genel merkezden istifa dilekçemi rica et, gerekçeler orada kardeşim" dedi.