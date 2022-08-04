"CHP’ye FETÖ’cüleri PKK’lıları doldurdun"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla'nın Marmaris, Menteşe, Yatağan, Milas ve Bodrum ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Marmaris ilçesinde partililerle kahvaltı yapan İnce, daha sonra partisinin Muğla İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partiye yeni katılanlara rozet taktı. Esnafı dolaştıktan sonra Yatağan ve Milas'ta da temaslarda bulunan İnce, ardından Bodrum'a giderek Memleket Partisi İlçe Binası'nın açılışına katıldı.

'BU ADAMLARI NEREDEN BULDUN?'

Burada partililere seslenen İnce, kendisine 'Neden CHP'den ayrıldın?' diye soranlar olduğunu belirterek, "Atatürk'ün partisi değil orası, onun için ayrıldım" dedi. Atatürk'e 'Dersim katliamcısı' diyen CHP milletvekili olduğunu savunan İnce, "Orası Atatürk'ün partisi değil artık. 'CHP'nin tek hizmeti Anıtkabir' diyen Konya milletvekili de orada. Bunları nereden buldun Kılıçdaroğlu? Bu adamları nereden buldun? Sonra Muharrem İnce ve Atatürkçüler partiden gidecek. Kim gelecek? Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce gibi Atatürkçüleri partiden yolladın, oraya FETÖ'cüleri, PKK'lıları doldurdun. Sorosçuları, torosçuları doldurdun. Hepsini doldurdun" diye konuştu.

"TÜRK ASKERİ LİBYA'DA OLMALI"

İnce, Libya teskeresi konusunda İyi Parti'nin 'evet', CHP'nin ise 'hayır' oyu verdiğini hatırlatarak, "Neden 'hayır' veriyorsun? Doğru yapmışlar, Akdeniz'de var olmak istiyoruz. Türk askeri Libya'da olmalı ki Akdeniz'deki gazı alabilelim, pay sahibi olabilelim. PKK istemediği için mi 'hayır' veriyorsun?" diyerek eleştirdi. Libya politikasını ve 'Mavi Vatanı' desteklediklerini belirten İnce, Memleket Partisi olarak 'evet' oyu vereceklerini söyledi. Türkiye'nin Azerbaycan'a yardım ettiğini de anımsatan İnce, "CHP milletvekili çıktı 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' dedi. Kafaya bakın! Atatürk'ü tartışıyorsan seninle ittifak konuşmayız. Kadına şiddeti, çocuk istismarını yüksek sesle kınayacaksın. Rantı düşünmeyeceksin, doğaya ve çevreye saygı göstereceksin. Terörün her türlüsünü kınayacaksın. PKK diyorsan, seninle işim olmaz" ifadelerini kullandı.

ARACI YOLDA KALAN VATANDAŞA YARDIM

MUHARREM İnce Muğla'da esnaf ve vatandaş ziyareti yaptığı esnada ilginç bir olay da yaşandı. İnce'nin otobüsü Menteşe ilçesinde trafikte ilerlerken, bir araba yolda kaldı. İnce o esnada partililer ile birlikte otobüsten inerek vatandaşın aracını iktirmesine yardım etti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

OSMAN AKÇA