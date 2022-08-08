“Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur İttifakı derim”

CHP'DEN istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ne geçen ve bir süre sonra bu partiden de istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, önemli demeçlerde bulundu. Hem CHP'yi hem de 6'lı masayı sert sözlerle eleştiren Bağımsız Milletvekili Çelebi, Cumhur İttifakı'nın daha güvenilir olduğunu bir kez daha dile getirdi.

15 TEMMUZ VURGUSU YAPTI

Çelebi yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da direnmese ben dâhil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı" ifadelerine yer verdi. Çelebi, geçtiğimiz ay 6'lı masaya yönelttiği 20 soruyu hatırlattı. Asker kökenli bir vekil olduğunu vurgulayan Çelebi, "Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu. 40 bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKKÖcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz. Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim" diye konuştu.

"BABACANLARA KARŞIYIM"

MEHMET Ali Çelebi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan hakkında da açıklamalar yaparak, "Ali Tatar, Cem Çakmak, Murat Özenalp ve tüm kumpas şehitlerimizin dün sesiydim, yarın da olacağım. KHK'lar üzerinden FETÖ'ye alan açmak isteyenlere, 'Kumpas davaları yeniden açacağım' diyen Babacanlara karşı mücadelem kesintisiz sürecektir" ifadelerini kullandı. Çelebi, terör örgütleri PKK- FETÖ ile kararlı mücadelenin şart olduğunun altını çizerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurtuluş Savaşından sonraki en ciddi ve çok cepheli egemenlik mücadelesini vermektedir. PKK-FETÖ ile kararlı mücadele şarttır. Terör devletine müsaade edilemez, Mavivatanda oldu bitti yapılamaz. 'Milli birlik' şarttır. Buna her türlü katkıyı sunarım" dedi.