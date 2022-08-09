Çıray’ın ‘Deniz Baykal öldü’ paylaşımı ortalığı karıştırdı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ın eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın öldüğünü söyleyip "Allah'tan rahmet dilerim" şeklinde bir paylaşım yapması ortalığı karıştırdı. 90 yaşındaki Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefat ettiği haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

BİR ANDA GÜNDEM OLDU

İYİ Partili Aytun Çıray yaptığı paylaşımda, "Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim" ifadelerini kullandı. Bu dakikadan sonra Baykal, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kısa bir süre sonra Çıray, arkadaşından yanlış bilgi aldığını söyleyip paylaşımıyla ilgili özür diledi.

Çıray ikinci paylaşımında, "Çok özür dilerim. Deniz Baykal hakkında arkadaşım yanlış bilgiyi iletmiş. Allah uzun ömür versin. Yine de bir efsaneyi düzeltelim. 2002'de CHP oy vermeseydi de Tayyip Bey yasağını kaldırabilecekti. AK Parti 363 milletvekili çıkarmıştı. 8 bağımsız vardı. Yasağının kalkması için 3 milletvekili yeterliydi" dedi. Çok sayıda vatandaş Çıray'ın böylesine önemli bir bilgiyi teyit etmeden paylaşmasına tepki gösterdi.