İnce’den 6’lı masaya tepki: Hepsi kıvırıyor

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere Mahallesi'nde partililerle bir araya geldi. 2018'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık süreci ve sonrasıyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in tutumunu eleştirirken, 6'lı masaya da sert sözlerle yüklendi.

HEPSİ TOPU TACA ATIYOR

Kılıçdaroğlu'nun kendisini seçimlere 51 gün kala aday ilan ettiğini anımsatan İnce, "51 gün kala 'gel bakalım Muharrem' dedi. Ne yapalım gittik. Çünkü memleket meselesi. Bir cumhurbaşkanı adayı 'Gel bakalım Muharrem' diye çağırılır mı? Çağırılmaz ve o da biliyor bunu" dedi. "Akşener'in 'Bizim seçimlere girmemizi CHP sağladı. Biz de şimdi CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi destekliyoruz' demesi gerekirdi" ifadelerini kullanan İnce, "Ama desteklemediler" dedi. Altılı masayı da sert sözlerle eleştiren İnce, "O masadan biri çıkıp da 'Ben yenerim Erdoğan'ı' diyemiyor. Hepsi kıvırıyor. Topu hep taca atıyorlar. Ben de diyorum ki, bu iş önce yürek işi önce özgüven işi" diye konuştu.