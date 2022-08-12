İP’li Aytun Çıray trollüğü bırakmıyor

MUHALEFET etmeyi twitter'dan aslı astarı olmayan iddialar ve yorumlar yapmak olarak algılayan İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, trollükte zirveyi zorluyor. Daha birkaç gün önce TBMM'nin CHP tarafından olağanüstü toplantıya çağrılmasıyla ilgili iktidarı suçlayan ancak o gün kendisi de toplantıya gelmeyen Çıray, önceki gün de CHP eski lideri Deniz Baykal'ın öldüğü şeklinde asılsız bir paylaşım yapmasıyla gündeme gelmişti.

YENİ YALANI DA ASILSIZ ÇIKTI

Çıray'ın sosyal medya üzerinden giriştiği son kirli algı operasyonu da elinde patladı. Geçtiğimiz ay Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonuyla öldürülen terörist için ABD'nin yayımladığı taziye mesajını gündeme getiren Çıray, Türkiye'nin Washington yönetimine tepki göstermediği yalanını dolaşıma soktu. Oysa ki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, skandal gelişme sonrasında ABD'ye sert bir şekilde tepkilerini dile getirmişti. Böylece Çıray'ın bir iddiasının daha yalan olduğu resmen ortaya çıkmış oldu.

"TERÖRİSTLE İŞ TUTULMAZ"

BAŞKAN Erdoğan, o dönem yaptığı açıklamada ABD'nin kendi kazdığı kuyuya düşeceğini vurgulamış ve şunları söylemişti: "Bu taziye yayımladıkları terörist kim diye şöyle bir bakarsanız, Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde bulunan, Suriye'de kız çocuklarını terör örgütlerine katmak için çalışan biri. Amerika'nın terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı kuyuya düşmesi sonucunu doğruacaktır. Bir terör örgütüyle mücadele için bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz."