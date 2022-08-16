‘Türkiye bizimle kast düzeninden kurtuldu’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Başkan Erdoğan, "21 sene önce milletin ümidi olarak kurulmuş kutlu bir davanın temsilcileri olarak yola revan olmuştuk. Aradan geçen sürede kurucu değerlerimizden, bizi biz yapan kadim prensiplerden taviz vermeden yolculuğumuzu sürdürdük. 21 senenin her anı ve her günü mücadele ile geçti. İlk günden itibaren vesayet odaklarından devlet içine çöreklenmiş çetelerine, medya organlarından karanlık lobilere, terör örgütlerinden darbe heveslilerine kadar millet ve memleket düşmanlarının hedeflerinde olduk" dedi.

'ÖZGÜRLÜK ALANI GENİŞLEDİ'

AK Parti'nin 21 yıllık süre içinde birçok sınamayla mücadele ettiğini söyleyen Erdoğan, "Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, 17- 25 Aralık girişimlerinden 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar milli iradeye kast eden tüm saldırıları milletimizle omuz omuza vererek beraberce püskürttük. Yasakçılara rağmen milletimizin özgürlük alanlarını genişlettik. Terör örgütlerine rağmen güvenliği ve adaleti tahkim ettik. Vesayetçilere rağmen milli iradenin üstünlüğünü bu ülkede biz hakim kıldık. Milletin kesesinden geçinenlere rağmen ekonomimizi her yıl büyütmeyi başardık. Batı'ya lejyonerlik yapmayı marifet sanan içimizdeki mandacılara rağmen dış politikamızı güçlendirdik, intiba ve özgüven kazandırdık" diye konuştu.

'PARYA MUAMELESİ YAPTILAR'

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi başta olmak üzere hayata geçirdikleri reformlarla sessiz bir devrime imza atıldığını söyleyen Erdoğan, "Türkiye bizim dönemimizde sadece ayağına vurulmuş asırlık prangalarını çıkarmadı aynı zamanda mevcut sistemin merkezine yerleştirilmiş kast düzeninden de kurtuldu. Yıllarca bu millete kendi öz yurdunda parya muamelesi yaptılar. Yıllarca bu milletin çocuklarının üniversiteye gitmesini, belli meslekler yapmasını suni sebeplerle engellediler. "Sen işçisin işçi kal, sen köylüsün köyünde kal, sen fakirsin fakir kal" dediler. Sermayeyi renklere bölerek ülkemizin gelişmesini, büyümesini, dünyada hak ettiği yeri almasını sabote ettiler" dedi.