Altılı masada kazık üstüne kazık

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI



Bilindiği gibi insan insanın kurdudur. Altı+HDP masası liderleri de birbirinin kurdu...

Derin ABD-Avrupa'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurguladığı Altı+HDP masası, kendi aralarında birbirlerine manevra çekmekten, tuzak kurmaktan utanmıyor.

Son 2 gün içinde altılı masada 3 kazık atma operasyonu yaşandı.

1) Ali Babacan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kazık attı.

2) Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e kazık attı.

3) Gültekin Uysal ise Ali Babacan'ın ağababası Abdullah Gül'ün önünü kesti. Sırayla kazık atma operasyonlarının detaylarına girelim.



BABACAN KAZIĞI: Ali Babacan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili bomba hamle... İddialara göre Area Araştırma tarafından 81 ilde "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor musunuz?" anketi yapılacak. Babacan ve ekibi de çıkan sonuçlara göre 2023 seçimleri için önemli kararlar alacak. Babacan çok kurnaz. Öyle bir zamanda düğmeye bastı ki (aslında kazık attı) Kılıçdaroğlu'nun birinci sırada çıkmayacağını biliyor. Anketlerde Kılıçdaroğlu, Yavaş, İmamoğlu ve Akşener'in ardından 4'üncü sırada.

Anketleri eline alarak ve karşısına geçerek 'Seçilmeniz zor' diyecek. Sonra 'Benim ve Abdullah Gül'ün adaylığını destekleyin' talebinde bulunacak. Babacan, Kılıçdaroğlu'nu desteklememe kararına argüman oluşturma peşinde.

Ali Babacan, 6'lı masada uzlaşma olmaması durumunda cumhurbaşkanlığına aday olacağını ifade etmişti.

Ali Babacan, Yozgat mitingi sonrası yaptığı açıklamalarda, "Ortak adaylık konusunu açmama kararı aldık" dedi.



KARAMOLLAOĞLU KAZIĞI:

Temel Karamollaoğlu, "Yani 6'lı masa benim kanaatimce devam eder. Ama 6'lı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı.

Seçim kanununda değişiklik yapılınca, beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı.

Ama onun kalkması aslında bizi de etkiler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığına aday olma konusunda niyetinin olup olmadığının sorulması üzerine Temel Karamollaoğlu, "Ben o konuda görüşümü daha önceden söyledim. Takdir neyse o olur, bakalım, görelim.

Mevla'm neyler? Ne eylerse güzel eyler. Cumhurbaşkanlığı seçimi esas olduğu için cumhurbaşkanlığından bir kişi desteklenecekse, onunla kim aday olacaksa bir mutabakat sağlanması gerekir ki, herkes o mutabakata göre politikalarını belirlesin. Onu da önümüzdeki birkaç ay zarfında görürüz diye ümit ediyorum" dedi.



ABDULLAH GÜL'E NO PASARAN:

Üçüncü kazık atma operasyonuna Gültekin Uysal imza attı. Ali Babacan'ın ya kendisi ya da Abdullah Gül'ü aday yapma oyununa karşı, Gültekin Uysal gardını aldı, "Aday altılı masanın içinden çıkmalıdır" dedi. Bu sözler açıkça 'Abdullah Gül aday olmamalı' manasındadır.

Daha önce de Gültekin Uysal altılı masanın dağılmasına yol açacak bir laf etmişti. Davutoğlu çok kızmıştı ve altılı masanın üçüncü toplantısına katılmayacaktı. Zorlukla ikna edilmişti.

Uysal bu sefer Ali Babacan'ın ağababasına kazık attı.

SONUÇ

Gültekin Uysal kazık atma işini tek başına mı yapıyor? Hayır. Meral Akşener'den taktik almadan yapmaz. Zaten yine onun partisinden seçime gireceği için fazla derdi yok. Akşener, 2018 yılında Abdullah Gül'e açıkça karşı çıkmış, aday olmasını engellemişti. Bugün Akşener susuyor ama Gültekin Uysal üzerinden manevra çekilmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle altılı masa manevralarında Akşener'in rolü akıldan hiç çıkarılmamalıdır. Ne masa ama... Altı da üstü de bir alem. Birbirine kazık atan atana.