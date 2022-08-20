Beceriksizliği İzmir’de de görüyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eskişehir'de katıldığı programda CHP'li yerel yönetimleri ve 6'lı masa toplantılarını eleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, "Sadece Eskişehir'de değil, bunların beceriksizliklerini İstanbul'da, İzmir'de de görüyoruz. Maalesef bunların işle, vatandaşın derdiyle dertleri yok. Aynı altılı masada olduğu gibi. Altılı masa, altındakilerle birlikte yedili masa diyebilirsiniz. Ama bir tane ülkenin geleceği ve ülkenin önüne çıkabilecek sorunlarla ilgili bir tane çözümleri hiç ağızlarından duydunuz mu? Bütün dertleri kendi gelecekleri, kendi ikballeri. Onu konuşuyorlar" dedi.

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