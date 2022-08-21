‘Altılı masadan sadece kaos ve tartışma çıkar’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, bugün bir kez daha bir araya gelecek olan muhalefetin altılı masasını değerlendirdi. Altılı masanın pek çok konuda fikir birliğinin olmadığını ifade eden Usta, "Toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Çünkü birilerinin onları o masaya oturttuğunu herkes biliyor. Sığınmacılarla ilgili Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti'nin söylemleri ile diğerlerinin uyuşmadığını biz de biliyoruz. Ortada bir plan yok. Bu masadan sadece kaos ve tartışma çıkar, başka da bir şey çıkmaz" dedi.

HUKUK ÖĞRENSİN

İdlib bölgesinde yeni bir yaşam alanı kurulduğunu ifade eden Leyla Şahin Usta, "Türkiye'nin sağlamış olduğu o güven ortamıyla orada yeniden bir hayat buluyor. İşte bunları yaparsanız insanlar geri döner. Yoksa hiçbir politika üretmeden kimseyi gönderemezsiniz. Çünkü bu uluslararası hukuka da aykırı. Kılıçdaroğlu'nun uluslararası hukuku araştırması gerekir. Etrafındakiler de bunun böyle olmayacağını bildikleri için sessiz kalıyorlar" ifadelerini kullandı