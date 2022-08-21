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Haberler Politika “YSK’da olmayan bilgileri topluyorlarsa fişleme yapıyorlardır”

YSK’da olmayan bilgileri topluyorlarsa fişleme yapıyorlardır”

21.8.2022

“YSK’da olmayan bilgileri topluyorlarsa fişleme yapıyorlardır”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen listelerine ilişkin açıklamasıyla ilgili konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun bütün bilgileri vakti geldiğinde partilerle paylaştığını ifade eden Kurtulmuş, "Kılıçdaroğlu sürekli tehditler yaparak, kamuoyunu yanlış yönlendirerek bazı şeyler söyledi. İnanın birkaç hafta sonra bu söylediğini de unutacaktır ama söylenen şey garip. Türkiye'de sandık bilgileriyle ilgili gizli kapaklı bir şey yok. Eğer bu anlamda bir siyasi parti Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde olmayan bilgileri topluyorsa aslında fişleme yapıyor demektir" ifadelerini kullandı.

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