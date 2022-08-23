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Haberler Politika AK Parti'de önemli toplantı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar

AK Parti'de önemli toplantı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda partideki bütün birimlerin görüşlerinin ortaya koyulduğunu, teşkilatların çalışmasının değerlendirildiğini dile getiren Ömer Çelik, "Seçim takviminde bir değişiklik yok. Erken seçim söz konusu değil." dedi.

23.08.2022, 17:05 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022, 17:17

AK Parti’de önemli toplantı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten kritik açıklamalar

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'seçim çalışmaları ve ekonomi' başlıklı toplantıda partisinin bazı genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında önemli açıklamalar yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

"SEÇİME KADAR DÜZENLİ OLARAK BU TOPLANTILAR YAPILACAK"

Teşkilat çalışmaları değerlendirildi. Reform ve düzenlemelerle ilgili görüşler alındı. 2023 seçim beyannamesine yapacağımız katkı beyanname ile birlikte manifesto ortaya koymuştuk bu çalışmalar değerlendirildi. Seçime kadar düzenli olarak bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz.

"ERKEN SEÇİM SPEKÜLASYONLARININ TEMELİ YOK"

Seçim takviminde değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak, erken seçim ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli ne bir manası var.

"İLİŞKİLERİMİZİ KESMEMİZE YOL AÇAN ŞARTLAR ORTADAN KALKARSA SİYASİ DİYALOG OLUŞUR"

Suriye'nin içindeki çözüm siyasi olmalıdır. Türkiye, meşruiyetin tarafındadır. Siyasi ilişkilerimizi kesmemize yol açan şartlar ortadan kalkarsa siyasi diyalog oluşur.

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