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Haberler Politika Bahçeli: Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır

Bahçeli: Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır

2.9.2022

Bahçeli: Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK Toplantısının ardından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren MHP lideri, görevi başındaki polisler hakkında suç duyurusunda bulunmayı "namertlik" olarak niteledi. Seçim için hazır olduklarını vurgulayan Devlet Bahçeli, "MHP 2023 seçimlerine hazırdır. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Altılı ganyan ne yapacak bilmiyoruz. Bizim adayımız belli, kararımız net. Seçimlere 9 ay 18 gün var. Onu beklemek lazım" dedi. MHP lideri, TBMM açılır açılmaz sosyal medya düzenlemesinin kanunlaşması gerektiğini de belirterek, "Sosyal medyanın mutlak suretle denetim altına alınması şarttır. Bunun yanı sıra ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur" ifadelerini kullandı.
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