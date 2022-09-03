‘İhale için baskı yapıp menfaat peşinde koşanlar’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılarla ilgili sarf ettiği sözler konusunda CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile sosyal medyada atıştı. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilenlere sahip çıkmasını eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, önceki gün yine Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

'MİLLETİN YANINDAYIZ'

Dağ sosyal medya paylaşımında "Faturalarınızı ödemeyin, Borçlarınızı ödemeyin, Sınavlara girmeyin... Marjinal sokak eylemcisi dilinizle sürekli provokasyon peşindesiniz Sn. Kılıçdaroğlu" dedi.AK Partili Dağ'a yanıt ise CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan geldi.

Özkan, "Hayırdır Hamzacım borçluların peşine düşmüşsün. Yoksa sen de yeni bir varlık şirketi mi kurdun? Yakında tebligatlar da göndermeye başlarsın garibanlara sen" diye konuştu.

Dağ da bunun üzerine Özkan'a "Tuncay Beyciğim; Milletimiz tecrübeyle sabit bir şekilde bilir ki biz her türlü şartta milletimizin yanındayız. Şirket konusuna gelince; o işten CHP'li belediyelere ihale için baskı yapıp menfaat peşinde koşanlar anlar. Sen de bilirsin ki bizim o taraklarda bezimiz yoktur" cevabını verdi.

■ METİN BURMALI