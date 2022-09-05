Akşener Kılıçdaroğlu’nu da yiyecek mi!

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI



2018 yılında yapılan seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ortak cumhurbaşkanı adayı' yapmak istediği Abdullah Gül'ü, Meral Akşener yemişti. Altılı masa toplantı yaptı ama ortak cumhurbaşkanı adayı belirleyemedi. Bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu birçok kez adaylık sinyali vermesine karşın, özellikle Meral Akşener'den hala destek alamadı. Bu durumun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekirdek-politbürosunda, "Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu yiyecek mi" korkusuna yol açtığı duyuluyor.

Meral Akşener'in gözünün içine bakan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun da, "Ortak cumhurbaşkanı Akşener olmalı" açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'nun çekirdek kadrosunda, Kılıçdaroğlu'nun yem olma korkusunun daha çok arttığı gözleniyor.

Siyasi kulislere sızan bilgilere göre Buğra Kavuncu'nun zaman ayarlı açıklaması, Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Meral Akşener'in dolaylı bir şekilde yorum yapması olarak değerlendiriliyor.



DAVUL-ZURNA İLE AÇIKLARDI

Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu adaylık konusunda çılgınlar gibi dolaşırken Meral Akşener hiçbir zaman, "Kılıçdaroğlu ortak adayımızdır" diye açıklama yapmadı, yapmıyor.

Eğer Akşener, "Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum" deseydi, Kemal Kılıçdaroğlu, Derin ABD-Avrupa beyin kadroları ile konuşup oradan da destek alarak davul zurna eşliğinde adaylığını 21 Ağustos'taki altılı masa toplantısında ilan ederdi. Akşener bu konuda sır vermiyor ama yakın kurmaylarına 'seçilecek aday' 'kazanacak aday' açıklamaları yaptırıyor. Nitekim önce Meral Akşener'in en yakınları olan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nun, sonra Kavuncu'nun yaptığı açıklamalar CHP tepesinde, "Akşener, Kılıçdaroğlu'nu yiyecek" tedirginliği yaratmış durumda.



6 ŞUBAT 2023 BEKLENİYOR

2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ü denklem dışına iten hamlenin sahibi Akşener olduğu için gözler şimdi Akşener'e çevrilmiş durumda. 'Peki Kılıçdaroğlu daha kaç ay özellikle Meral Akşener'in desteğini almak için bekleyecek' sorusu kafalarda dolaşıyor.

Sızan bilgelere göre "Meral Akşener 6 Şubat 2023 tarihine kadar manevralar çekerek bekleyecek. 6 Şubat'tan sonra seçimlerin yeni seçim kanunu ile yapılacağı kesinleşecek ve Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu'nun itiraz hakları bitecek.

Dolayısıyla Meral Akşener'in onay kartı daha etkili olacak" deniyor.

Yani 6 Şubat 2023'e kadar Akşener, ortak adaylık şansını yaratacak siyasi mühendislikler içinde olacak. Akşener, 'seçilecek aday' kriterini nasıl işletecek; bunu 6 Şubat 2023 sürecinde daha çok göreceğiz.



GÜL'ÜN SON MANEVRASININ ADRESİ

Ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunu bir türlü aklından çıkaramayan Abdullah Gül'ün özellikle CHP seçmenine yönelik manidar açıklamalar yapması dikkat çekti. Yeniden umutlanan Gül manevra yaparak, 'milli günlere katılmadığı ve Anıtkabir'e gitmediğine' yönelik haberlerden dolayı kendisine kızan CHP seçmenine yöneldi.

İlginçtir; son manevrasının konuşulduğu gün Abdullah Gül hakkında gündemi sarsacak iddia bir TV programında gündeme geldi.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a yakın Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Abdullah Gül'ün CHP'li bir vekille görüşmelerinin ayrıntılarını paylaştı. Sevinç, "Sayın Abdullah Gül, cumhurbaşkanı adayı olma hevesini kendisini görmeye gidenlere ifade ediyor" diyerek konuşmaları paylaştı:

CHP'li vekil: Efendim sizin adaylığınız da konuşuluyor...

Ama bizim partililer (CHP) size oy vermez, size çok tepkililer.

Gül: Niye vermesinler, Recep Tayyip Erdoğan'a mı verecekler?

CHP'li vekil: Tayyip Bey'e oy vermezler ama oy kullanmaya gitmezler. Gül: O zaman Erdoğan'ın devam etmesini istiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz.

Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz. CHP iktidar olsa Türkiye'yi bu kadro ile mi yönetecekler?

SONUÇ

Altılı masanın içi bir alem, dışı bir alem. İçte Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için çıldırıyor ama Meral Akşener'den destek alamıyor.

Ayrıca Akşener manevralar çekiyor. Dışta Abdullah Gül yeniden umutlanıyor, CHP seçmenlerinin gönlünü kazanmaya yönelik manevralar yapıyor.

Kapıların arkasında Kılıçdaroğlu'nun seçilemeyeceği iddia ediliyor. Peki altılı masanın ağababası (Derin ABDAVRUPA) neden bir türlü sufle vermiyor?

NİTEKİM doların arkasındaki, dünyanın yüzyıllardır ekonomik kılcal damarlarını kontrol eden meşhur Rothschild ailesinin 'The Economist' dergisi hala ortak cumhurbaşkanı adayı olarak bir isim vermedi.

İçeridekiler ve dışarıdakiler, Kılıçdaroğlu'nu kalpten götürecek işlerin içindeler.