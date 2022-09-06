İP’li Çıray’ın HDP’yi aklama telaşı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ittifak ortakları HDP'yi aklama telaşına girişti. Çıray, bu kez de çocuklarının kandırılarak HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırılmasını protesto eden ve bu nedenle evlat nöbeti tutan aileleri hedef aldı.

İTTİFAK ORTAKLARINI KORUDU

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ittifak ortağı İYİ Parti ise nöbetin 4'üncü yılında evlatlarını bekleyen aileleri hedef aldı. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ittifak ortakları HDP'yi aklama telaşına girişti. Çocuklarının kandırılarak HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırılmasını protesto eden aileleri hedef alan Çıray, "O çocukları HDP'den istemek ne demek? HDP devlet mi?" ifadelerini kullandı.

Çıray, dağa kaçırılan çocukların akıbetinden AK Parti'yi sorumlu tutarak, "Bu devlet ne zaman lazım? Annelere çocuklarını geri getirmek devleti emanet ettiğimiz AK Parti'nin görevidir" dedi. Çıray'ın, HDP'nin dağa kaçırılan çocuklardan sorumlu olmadığını ima etmesi, evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş'ın açıklamalarını akıllara getirdi. Acılı baba, "Oğlumun montu ve kimliği HDP il binasından çıktı. Ben oğlumu bekliyorum. Gelinceye kadar da bekleyeceğim" diyerek HDP'nin kirli oyununu deşifre etmişti.