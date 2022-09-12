Kılıçdaroğlu HDP aşkını itiraf etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir iş dünyası temsilcileriyle basına kapalı olarak gerçekleştirdiği toplantıda HDP aşkını itiraf etti. "HDP ile görüşüyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, bu partinin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a da övgüler yağdırdı.

Kılıçdaroğlu'nun "HDP konusundaki düşüncem şu; Biz parlamentodaki bütün partilerle görüşen tek partiyiz. HDP ile de görüşüyoruz. Onlar parlamentoda 3. büyük gruba sahipler. Mithat Sancar'ı beğeniyorum, Hukuk fakültesini birincilikle bitirmiştir, terörle arasına mesafe koyuyor, koyduğu müddetçe de Türkiye Partisi olmaya adaydır" dediği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu toplantıda, "HDP marjinalleştirilmeye çalışılıyor. HDP'nin marjinalleştirilmesi en çok terör örgütünün işine yarar. Onun Türkiye'nin çıkarlarını savunan bir parti haline gelmesi lazım. Kimlik üzerinden siyaset yanlış" ifadelerini kullandığı da öne sürüldü.