  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kimi siyasetçilerin terör örgütüne karşı milli duruşları yok

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kimi siyasetçilerin terör örgütüne karşı milli duruşları yok

14.9.2022

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kimi siyasetçilerin terör örgütüne karşı milli duruşları yok
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlık konferans salonunda düzenlenen 'Sessiz Direnişin Sembolü Diyarbakır Anneleri' programına katıldı. Altun buradaki konuşmasında, "Kimi siyasetçilerin, kırk yıldır kanımızı emen bu terör örgütüne ve uzantılarına karşı milli bir duruşları yok. Nasıl olur da bunca yıldır bu terör örgütüne karşı açık ve net bir duruş gösteremezsiniz? Nasıl olur da Türkiye'nin geleceğini çalan, ekonomik olarak hak ettiğimiz yerde olmamıza engel olan, huzurumuza ve kalkınmamıza ket vuran bu terör örgütüyle mücadele eden devletimizin yanında durmazsınız? Nasıl bir vicdani, ahlaki, etik ve insani değerler sisteminden geçtiniz ki annelerin sabırla büyüttüğü bir mücadeleye siz kayıtsız kalabiliyorsunuz hatta bu mücadeleyi Fahrettin Altun itibarsızlaştırabiliyorsunuz?" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA