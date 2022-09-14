İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kimi siyasetçilerin terör örgütüne karşı milli duruşları yok

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlık konferans salonunda düzenlenen 'Sessiz Direnişin Sembolü Diyarbakır Anneleri' programına katıldı. Altun buradaki konuşmasında, "Kimi siyasetçilerin, kırk yıldır kanımızı emen bu terör örgütüne ve uzantılarına karşı milli bir duruşları yok. Nasıl olur da bunca yıldır bu terör örgütüne karşı açık ve net bir duruş gösteremezsiniz? Nasıl olur da Türkiye'nin geleceğini çalan, ekonomik olarak hak ettiğimiz yerde olmamıza engel olan, huzurumuza ve kalkınmamıza ket vuran bu terör örgütüyle mücadele eden devletimizin yanında durmazsınız? Nasıl bir vicdani, ahlaki, etik ve insani değerler sisteminden geçtiniz ki annelerin sabırla büyüttüğü bir mücadeleye siz kayıtsız kalabiliyorsunuz hatta bu mücadeleyi Fahrettin Altun itibarsızlaştırabiliyorsunuz?" dedi.

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