MHP lideri Bahçeli’den Kayseri mitinginde önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri mitinginde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Türkiye geçmişinden kaçan, kendine güveni olmayan ülke durumuna düşürülmek istenmektedir. Bunun adı zillettir. Tarihimizi yargılıyorlar, milli birlik ve dayanışma azmimizi kurcalıyorlar. Hak, hukuk ve adalet kavramlarının içini boşaltıyorlar.

Münafık muhterislere sesleniyorum. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Davetsiz gelen döşeksiz oturmaya mahkumdur.

Anket şirketlerini para ile yemleyip MHP ile ilgili kara kampanya düzeneği kuruyorlardı. Yüzleri kızarmadan yıkım planı yapıyorlardı. İşte görsünler buradaki heybeti, haşmeti...