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Haberler Politika Millete parmak sallamayı bırakın

Millete parmak sallamayı bırakın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP’li Özgür Özel’in hakaretlerine sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, “Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel! Millete parmak sallamayı bırakın” dedi

18.9.2022

Millete parmak sallamayı bırakın

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanıMurat Kurum'un "Şu an maalesef İzmir, beceriksizlik, liyakatsizlik ve bu noktada algı oluşturarak işgal altındadır. İzmir yönetimi işgal altındadır" eleştirileri üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kurum ile ilgili haddini aşan sözler sarf etti.

'SORUNLARI ÇÖZÜN'
ÖZER'İN sert çıkışının ardından Bakan Kurum sessiz kalmadı. Bakan Kurum, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, Özel'in hakaretlerine yanıt verdi. Kurum yaptığı açıklamada, "Mazisi millete karşı durmakla geçenler gayriahlaki bir dille, muhtar göndermesiyle parmak sallıyor.

Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel! Millete parmak sallamayı bırakın! Yönetemediğiniz şehirlerin, 25 yıldır kaderine terk ettiğiniz İzmir'in sorunlarını çözün!" ifadelerini kullandı.

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