AK Parti 2023 için tam kadro sahada

2023 seçimlerine 9 ay kala seçim çalışmalarına hız veren AK Parti kadroları sahada yoğun çalışmalar yürütüyor. Başkan Erdoğan'ın "girilmedik gönül kalmasın" talimatını uygulamak için kolları sıvayan AK Parti, bu kapsamda başlatılan 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programının startını verdi.



İLK BULUŞMA TEKİRDAĞ'DA

EDİRNE'DEN Kars'a Türkiye'nin 81 ilinde 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için sahada yoğun çalışmalar yürüten AK Parti, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programını hayata geçirdi. Programın ilki Tekirdağ'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un katılımı ile gerçekleştirildi. Programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin büyümeye devam ettiği vurgulandı. Vatadaşla bir araya gelinen 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programı kapmasında AK Parti hükümetinin 20 yıllık iktidarı süresince yaptıkları tek tek anlatılıyor. Sosyal yardımlardan, savunma sanayisine, hastanelerden üniversitelere, yurtlardan yol ve köprülere, terörle mücadeleden dış politikadaki başarıya kadar Türkiye'nin 20 yıllık icraatları vatandaşa hatırlatılıyor.

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