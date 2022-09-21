Son dakika: Rusya askeri seferberlik ilan etti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin, Batı'nın Rusya'yı yok etmeyi planladığını belirtti, "Hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek." dedi. Putin, nükleer silah kullanma imasında da bulunarak, "Her türlü silahı toprak bütünlüğümüzü korumak için kullanırız." ifadelerini kullandı.

RUSYA'DA KISMİ ASKERİ SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in merakla beklenen konuşması yayınlandı. Putin, dünyanın gözünü çevirdiği konuşmasında Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurdu.

An itibarıyla orduda aktif olarak görev yapanların yanı sıra, daha önce askeri kuvvetlerde görev yapmış olan, belirli askeri deneyime sahip ve bağlantılı geçmişi olan herkes dahil olacak.

"BATI, RUSYA-UKRAYNA BARIŞINI İSTEMİYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmasında çarpıcı ifadeler kullandı. Putin, "Batı bizi yok etmeye çalışıyor. Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB'yi böldüler, şimdi sıra Rusya'ya geldi. Amacımız Donbas'ı özgürleştirmek." dedi.

NÜKLEER SİLAH MESAJI MI?

Putin'in konuşmasında, "Barı bize nükleer şantaj yapıyor. Toprak bütünlüğümüzü savunmak için her türlü silahı kullanırız." ifadesi dikkat çekti. Bu mesaj Rusya'nın gerekirse nükleer silahları da taaruz için kullanabileceği şeklinde yorumlandı.

"BU BİR BLÖF DEĞİL"

Putin'in konuşmasında dikkat çeken satırbaşlarından biri de, "Batı'ya karşı kullanabilecek çok fazla silahımız va. Bunları kullanırız, bu bir blöf değil." ifadeleri oldu.