Atanmış değil emek vermiş vekil istiyoruz

İZMİR Karşıyakalı işadamı ve CHP üyesi Hakan Solak, sosyal medya hesabından partisi ile ilgili ilginç bir çıkışta bulundu. Solak, aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu Karşıyaka 2. Bölge'nin 8 milletvekilini tanımak ve bilmek istediklerini söyledi.

Solak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Karşıyaka 2. Bölgemiz'den seçip meclise gönderdiğimiz 8 milletvekilimizi bilmek, tanımak istiyoruz. Karşıyaka'mıza emek vermiş, sokaklarını bilen, insanlarını tanıyan, kısacası bizden birilerinin seçilerek Meclis'te bizleri temsil etmesini çok arzu ediyorum. Genel seçimler yaklaşıyor. Hepimiz, inandığımız insanların Karşıyaka'mıza hizmet etmiş, emek vermiş kişilerin, Meclis'te bizi temsil etmeleri için sesimizi çıkaralım. Başımıza atanmış milletvekilleri sayısını en azından asgari sayıya hep birlikte düşürelim."