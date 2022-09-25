MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Erzurum’da ’2023’e doğru aday belli karar net’ mitingi

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Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum'da 2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net mitinginde konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

Çizilecek sınırımız yok, bölünecek milletimiz yok, paylaşılacak vatanımız yok. Hainler boşuna heves etmesin susacak ezanımız, inecek bayrağımız yok.

Varsın birileri köhne cumhurbaşkanlarını arayadursun. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır.

Demirtaş'ı dışarıya çıkaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu bu yetkiyi kimden alıyorsun? Cezaevinde bulunan terör suçlusunu nasıl dışarıya çıkaracaksın?

HDP ile yanak yanağa verecek milli mensubiyeti hasar alan CHP, İP ve diğerleridir. Kılıçdaroğlu barışmayı planladığın kim, kucaklaşmayı hayal ettiğin kim?

Kılıçdaroğlu açıklasın imralı canisinin serbest kalmasını diğer ittifak ortaklarıyla konuştu mu? Böyle gizli bir ajandaları var mı?