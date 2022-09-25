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Haberler Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Erzurum'da '2023'e doğru aday belli karar net' mitingi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Erzurum'da '2023'e doğru aday belli karar net' mitingi

Son dakika haberleri.... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4. mitingte Erzurum'da açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında, "Yol haritamızı hazırladık. Rotamızı çizdik" diyen Bahçeli, "Varsın birileri sahnenin önünde masaya oturup sahnenin ardında çıkar kavgasına tutuşsun. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı

25.09.2022, 17:00 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022, 17:31

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Erzurum’da ’2023’e doğru aday belli karar net’ mitingi

CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum'da 2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net mitinginde konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

Çizilecek sınırımız yok, bölünecek milletimiz yok, paylaşılacak vatanımız yok. Hainler boşuna heves etmesin susacak ezanımız, inecek bayrağımız yok.

Varsın birileri köhne cumhurbaşkanlarını arayadursun. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır.

Demirtaş'ı dışarıya çıkaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu bu yetkiyi kimden alıyorsun? Cezaevinde bulunan terör suçlusunu nasıl dışarıya çıkaracaksın?

HDP ile yanak yanağa verecek milli mensubiyeti hasar alan CHP, İP ve diğerleridir. Kılıçdaroğlu barışmayı planladığın kim, kucaklaşmayı hayal ettiğin kim?

Kılıçdaroğlu açıklasın imralı canisinin serbest kalmasını diğer ittifak ortaklarıyla konuştu mu? Böyle gizli bir ajandaları var mı?

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