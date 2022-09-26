‘CHP, bölücü örgütün yedeği olmuş’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Aday Belli Karar Net' temalı mitinglerinin dördüncüsünü Erzurum'da yaptı. Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamayan altılı masaya gönderme yapan Bahçeli, "Varsın birileri köhne Cumhurbaşkanı adaylarını arasın, bizim adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. İster Bıden'ı alsınlar yanlarına, ister Pelosi'yi verelim refaketlerine. Yetmedi FETÖ'den yardım dilensinler" diye konuştu.



KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'daki açıklamalarına da sert tepki gösterdi. "Ey Kılıçdaroğlu, bu yetkiyi nereden alıyorsunuz?" diye soran MHP lideri, "Cezaevinde bulunan bir terör suçlusunu nasıl dışarıya çıkaracaksınız? Demirtaş, hain değil mi? Osman Kavala bir casus değil mi? HDP'ye bakanlık sözü veren kimlerdir? Zillet ittifakının başını çeken CHP bu ittifakın tam ortasında değil mi? CHP yönetimi, bölücü terör örgütünün yedeği haline gelmiş. Kılıçdaroğlu'nun barışmak istediği kişiler kimlerdir? Barışacağız mesajını PKK ile müzakere olarak mı görüyorsun? Kılıçdaroğlu afiş önünde paylaştığın fotoğraf vatan haini Demirtaş'a 'seninleyim' mesajıdır" ifadelerini kullandı.

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