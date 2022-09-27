Sarıgül’ün fırça attığı başkan AK Partili oldu

TÜRKİYE Değişim Partisi Bodrum İlçe Başkanı Nagihan Bayram, partisinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Partiye katılım töreninde konuşan Bayram, "Buraya daha önce geldiğimde gördüğüm ilgi, beni etkiledi" dedi. TDP lideri Mustafa Sarıgül'ün geçen yıl ziyaret ettiği Bodrum'da çekilen videosu büyük ses getirmişti. Videoda Sarıgül'ün bir araya geldiği İlçe Başkanı Bayram'a "Koca Bodrum'da 170 üye olur mu? Mayıs'ta 170'in yanına bir sıfır daha koymuş olacaksın" dediği anlar yer almıştı.

■ OSMAN AKÇA