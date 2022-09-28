  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Kılıçdaroğlu PKK'yı es geçti

Kılıçdaroğlu PKK'yı es geçti

28.9.2022

Kılıçdaroğlu PKK’yı es geçti
TÜRKİYE'NİN yüreğine acı düşüren kalleş saldırı ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı taziye mesajında, PKK ile ilgili tek kelime söylemedi. Kılıçdaroğlu mesajında, "Mersin'de polisevine yönelik alçakça düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan polis memurumuza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor; terörü bir kez daha lanetliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" dedi. PKK'yı anmadan terörü lanetleyen Kılıçdaroğlu'na birçok kesimden tepki geldi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA