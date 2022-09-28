Kılıçdaroğlu PKK’yı es geçti

TÜRKİYE'NİN yüreğine acı düşüren kalleş saldırı ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı taziye mesajında, PKK ile ilgili tek kelime söylemedi. Kılıçdaroğlu mesajında, "Mersin'de polisevine yönelik alçakça düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan polis memurumuza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor; terörü bir kez daha lanetliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" dedi. PKK'yı anmadan terörü lanetleyen Kılıçdaroğlu'na birçok kesimden tepki geldi.

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