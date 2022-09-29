“Bombanın pimini çekip 6’lı masanın ortasına bıraktı”

MİLLET İttifakı'nın en güçlü isimlerinden birisi olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 'adaylık' tartışmasıyla ilgili yaptığı açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını bir kez daha ima eden Akşener, 6'lı masanın ayaklarının sallanmasına neden oldu.

"YENİ MASALAR ÇIKABİLİR"

KONUYLA ilgili Yeni Asır'a konuşan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Mersin'deki saldırıda polis memurumuzu şehit eden kalleş teröristin, yıllar önce CHP tarafından gazetici diye savunulması bardağı taşıran son damla oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na, Akşener'den veto gibi açıklama geldiğini tüm Türkiye gördü. Akşener, kimin aday olacağını değil de kimin asla aday olamayacağını açıklar gibi bir konuşma yaptı. Aslında sayın Meral Akşener, konuşmasıyla elindeki el bombasının pimini çekip, 6'lı masanın ortasına bıraktı. Masanın dağılması an meselesi. Bu saatten sonra 6'lı, hatta bana göre 8'li masa (FETÖ-PKK) diye bir şey kalmadı. Artık yeni masalar ortaya çıkacak onu bekliyoruz" diye konuştu.

■ FATİH ŞENDİL