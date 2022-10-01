Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na: Bunlar sizin son çırpınışlarınız kaybedeceksiniz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin terör örgütlerini doğrudan ve dolaylı olarak desteklediğini duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Dağ, "Sadece teröristleri gazeteci diye aklayan raporları değil, sayısız örnekten sonra şu artık çok nettir: Kemal Kılıçaroğlu CHP'yi, bir milli güvenlik sorununa dönüştürmüştür.

İki gündür sessiz kalan CHP Genel Başkanı, PKK açıklamasına sırtını dayayıp devlete meydan okumuş. Kemal Bey, bunlar sizin son çırpınışlarınız, kaybedeceksiniz ve size tavsiyemiz; bunun onurlu bir mağlubiyet olması için çabalamanız" dedi.