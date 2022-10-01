Katliam arıyorsan Büyükşehir’e hesap sor

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in Ödemiş'teki cezaevi kanalizasyon atıklarının tarım arazilerine boşaltıldığı iddialarının doğru olmadığını, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini söyledi.

ŞEN, "Sertel, eğer bir doğa katliamı ya da tarım arazilerini tehlikeye sokan durum arıyorsa hem tarım arazilerine hem de nehre atıksuları deşarj eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Muradiye'deki, Bergama'daki Atıksu Arıtma Tesisleri'nin önüne, ilçe başkanları ile gidip fotoğraf çektirerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hesap sorabilir! İşinizi yapın ve hizmet edin. Kaymakçı'ya da yapılması gereken ama yapılmayan arıtmayı bir an önce yapın!" diye tepki gösterdi.