CHP terörün kuklası haline geldi

Günde 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet vermesi öngörülen İstanbul Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Alana metro ile gelen Başkan Erdoğan, "Yol medeniyettir, raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete benim vatandaşlarım layıktır" ifadelerini kullandı.





İNSANI YAŞAT FELSEFESİ

Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmanın mümkün olacağını söyleyen Erdoğan, "Belediye başkanlığım döneminde, o zamandan bugüne "insanı yaşat ki devlet yaşasın" mantığıyla her zaman milletimize hizmet etme derdinde olduk. Manifestomuzun adı: Türkiye Yüzyılı. Bunun inşaasını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bizim İstanbul sevdamızı anlatmaya kelimeler yetmez. Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken biz vatandaşlarımızı en hızlı raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.





"CHP DEMEK ÇUKUR DEMEK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulunan Başkan Erdoğan, "CHP demek çöp demektir, çukur demektir, çamur demektir. Biz mutsuz bir İstanbul'u devraldık. Fatih'in emanetine yakışmayan bu kötü tabloyla hemen harekete geçtik. Önümüze çıkan sayısız engele rağmen bu aziz şehir için çalıştık, ter döktük. Hiçbir zaman bahanelere sarılma kolaycılığına tevessül etmedik. Bana vatandaşım soruyor "Bu İstanbul'un belediye başkanı ne iş yapar?" diye. Haziran geldiğinde vatandaşım gereğini yapacaktır. İstanbul'da sel oluyor, kar yağıyor, kriz yaşanıyor, bakanlarımızla anında olay yerindeyiz. İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Eli İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz" dedi.

"KALE İÇERİDEN FETHEDİLİR"

"Milleti millet yapan ailedir" vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Aile kurumumuza da sahip çıkacağız. Ailelerimize laf söylettirmeyeceğiz. Milli ve manevi değerlerimizin korunması konusunda dikkatli davranacağız. Aile kurumumuza yönelik saldırılara kesinlikle göz yummayacağız. Gençlerimizi mankurtların eline düşürmeyeceğiz. Terörü yerle yeksan ettik. Ama PKK'nın parlamentodaki temsilcileri hala bunu savunmanın gayretinde. Mersin'deki son saldırı bu sinsi senaryonun en alçak örneğidir. PKK'nın uzantısı malum parti terörde kadınları kullanıyor. Mersin'de bu iki kadın kendilerine bomba bağlayıp polis evine saldırıyor. Bu kadın teröristlere bir yerde acıyorum. Neden? İşte diyorum ki bu partinin kadın mensupları haydi bakalım konuşun. Bu kadınları Kandil'de terörist olarak yetiştirenler benim ülkemdeki kadınlara bunun hesabını verebilirler mi? Diyarbakır annelerine bunun hesabının verebilirler mi? Annelere, hanım kardeşlerime çok güveniyorum. Unutmayın kale içeriden fethedilir. Bu işin faturasını anneler siz keseceksiniz siz. Saldırganları terör örgütüne katılım konusunda teşvik eden HDP'dir. Kamuoyunda aklama görevini de CHP üstlenmiştir. Kimlere bu alçak oyunda roller verildiğini görüyorsunuz değil mi? Malesef bir türlü terör örgütünün güdümünden kurtulamayan HDP başrolü oynuyor. Asıl üzüldüğümüz ise Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP'nin bölücü terör örgütünün kuklası haline gelmesidir" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN 8 EKİM'DE BALIKESİR'DE

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, Karesi AVM Toplantı Salonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir'e gelişi ile ilgili istişare toplantısı düzenledi. Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Başkan Erdoğan'ın 8 Ekim Cumartesi Balıkesir'e geleceğini söyledi. Başaran, "Hasret bitiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Balıkesirli hemşehrilerimizle, Kuvay-i Milliye Meydanı'ndaki büyük mitingimizde buluşuyor. Bu nedenle dünya lideri Cumhurbaşkanımızı Balıkesir'imizde ağırlayacak olmanın ayrı bir heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bunun için de Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlamak için yapılacak hazırlıklar ve koordinasyon için istişare toplantımızı gerçekleştirdik" dedi.