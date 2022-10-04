  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika AK Parti'den 84 milyona çağrı: Çarşamba bekliyoruz

AK Parti'den 84 milyona çağrı: Çarşamba bekliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik çarşamba günü yapılacak olan grup toplantısı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Çelik; "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır." dedi

04.10.2022, 09:27 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022, 09:33

AK Parti’den 84 milyona çağrı: Çarşamba bekliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı Ak Parti Grup toplantısı konuşmasının hak ve özgürlükler mücadeleleri tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacağını söyledi.

Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır." dedi.

Çelik şöyle devam etti:

"Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA