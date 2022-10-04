Bahçeli’den Adalar konusunda net mesaj: Dünyaya ilan ediyoruz; hakkımızı yedirmeyiz

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;

Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM'de milletimizin beklentilerini yasalaştıracağız. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyeti kapanacaktır. MHP, hiçbir vaadinin altında kalmamıştır. Cumhur İttifakı hiçbir sözünü unutmamıştır.

Zillete düşen Türkiye muhaliflerinde dürüstlüğün izi görülemez. Türkiye mutlaka değeri çok büyük bir ülkedir. Bazen kıskançlıkla bazen hayranlıkla bazen husumetle bakılan Türkiye gerçeği artık dünya siyaset tarihinde göz kamaştırmaktadır.

MHP olarak nasıl bir maziye sahip olduğumuzun ziyadesiyle farkındayız. 2023 yılına çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Her ayrıntıyı düşünerek çalışmalarımıza hız veriyoruz.

966 ilçemizin tamamında toplantılar düzenledik, esnaflarımızla, çiftçilerimizle, muhtarlarımızla buluştuk, dertleştik. Bu millet bu vatan benim diyen herkesi bağrımıza bastık. Geleceği birlikte inşa etmek için sözleştik. Türk milletinin zillete düşmesi söz konusu değildir. Cumhur kendi varlığına sonuna kadar sahip çıkacaktır.

Anketler şunu söylemiş bunu söylemiş bizim için fızıltıdır, biz milletimize bakarız.

16 Ekim'de Konya'da, 23 Ekim'de Manisa'da açık hava toplantılarımızı yapacağız.



Cumhur İttifakı'nın anayasayı değiştirme çoğunluğuna ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen her insanımızı aramıza buyur ediyorum. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen vatansever yüreklerle çok daha güçlü olacağız.

Milli birlik ve kardeşliğimiz, refah ve bereketimiz için milletimize çağrım: Gelin diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Siyasi ve saha çalışmalarımızda görev alan milletvekili arkadaşlarıma, teşkilatımızın asil mensuplarına, bütün dava arkadaşlarıma gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

2. Dünya Savaşı'nın ithamında küresel sistem çetin sınamalar eşliğinde çok ciddi sarsıntılar geçirmektedir. Ülkeler arası irtibat ve ilişki ağları üst üste darbe almaktadır. Krizlerin biri biterken diğeri başlamaktadır. Beşeriyetin güvenlik açığı tehlikeli şekilde genişlemektedir. Diplomatik gerilimler, siyasi oyunlar, ticaret savaşları, yayılmacı politikalar, insani dramlar, iklim değişikliği, gıda ve enerji darboğazları, çözülmeyi bekleyen liste başı sorunlardandır. Beşeriyet istikrara ve refaha adeta susamış haldedir. Soğuk savaş yıllarının sona ermesinin ardından tek kutuplu dünya düzeni, çok merkezli yeni bir siyasi tasarıma bırakmak üzeredir.

"HAKKIMIZA GÖZ KOYANLARIN GÖZÜNÜ OYARIZ"

Yunanistan ABD'nin dolduruşuna gelip, Türkiye'ye meydan okumaktadır. Lozan ve Paris Antlaşmalarının hükümleri yok sayılmaktadır. Dünyaya haykırıyorum, hakkımızı çiğnetmeyiz, hakkımıza göz koyanların gözünü oyarız. Hak demek şeref demektir. Şerefimiz içinde seve seve şehadeti göze alırız. Emperyalistin Miço'su bunu aklından çıkarmasın. Yunanistan Başbakanı Türkiye'nin Ege'de yalnız olduğunu söylemiş, halt etmiş. Allah'ımız var, tarihimiz var, ulaşacağımız zaferlerimiz var. Karnı acıkan katık istemez, hedefe kilitlenen rüzgar beklemez.