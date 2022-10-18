CHP’nin ardından İYİ Parti heyeti de ABD’ye gitti

TÜRKİYE'DE sürekli seçim söylemleriyle gündemi değiştirmeye çalışan muhalefet partilerinden üst üste ABD hamleleri geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizemli ziyaretlerle dolu ABD turunun ardından, altılı masadaki ortağı İYİ Parti'den de zamanlaması oldukça manidar bir ABD programı ayarlandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sağ kolu olan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan'ın başını çektiği bir heyet de ABD'ye gitti.

'DESTEK İSTİYORLAR'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Partili heyetin ABD ziyaretini eleştirdi. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuya değinen Aydemir, "Kılıçdaroğlu gitti, 'Emrinizdeyiz' dedi. Şimdi İYİ Parti aynısını, vakit geçirmeden Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan ile hayata geçiriyor. Bizi arayanlar 'Bununla ilgili söyleyecek bir şeyiniz yok mu?' diye sahadan aldığımız tepki var. Milletin tepkisi buna. Ayıptır. 'ABD bizi desteklesin, milletin desteklemesinin ehemmiyeti yoktur' diyorlar" ifadesini kullandı. Amasra'daki maden kazasına ilişkin soru üzerine ise Aydemir, söz konusu maden ocağı hakkında 2019 yılına ait Sayıştay raporundaki tespitlerin aradan geçen sürede değişiklik gösterdiğini ve eksikliklerin tamamlandığını aktardı.