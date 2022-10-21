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Haberler Politika İyi Parti'den Kılıçdaroğlu’na gönderme

İyi Parti'den Kılıçdaroğlu’na gönderme

21.10.2022

İyi Parti’den Kılıçdaroğlu’na gönderme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, ABD'deki gizemli sekiz saatinde hamburger yemeye gittiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun ardından ABD'ye giden Erozan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamburger yemeye gelmedik" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de gazetecilerden habersiz tam sekiz saat ortadan kaybolmuş, bu durum Türk gazetecilerin tepkisine yol açmıştı. Çeşitli iddiaların ortaya atıldığı olayla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Hamburger yemeye gittik" demişti.

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