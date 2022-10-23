Bahçeli’den Manisa’da 6’lı masaya sert tepki: Bu bir FETÖ yönetimidir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda "Aday Belli, Karar Net" mitingi düzenledi. 2023 seçimleri öncesinde 81 ili gezecek olan Bahçeli, Manisa'da açıklamalarda bulundu.

Bahçeli 2023 yılının Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirtirken "Sandık ve demokrasi yılıdır" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını bir türlü açıklayamadığını söyleyen Bahçeli "Sayın Kılıçdaroğlu, geçti Bor'un pazarı, haydi sür eşeğini Kandil'e. Artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin yönetim hayatına hakimdir." ifadelerini kullandı..

İşte MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;

"TÜRKİYE'YE TUZAK KURANLAR 2023'DE ALT EDİLECEKLER!"

"Yıkılmamızı gözleyenler var dikkat ediniz, birbirimize girmemizi düşleyenler var uyanık olunuz, Türkiye'miz üzerinde emeli ve gözü olanlar var tetikte olunuz Türkiye'nin egemenlik haklarını beraber koruyacağız. Türkiye'ye tuzak kuranlar 2023'de alt edilecektir.

Milletimizin hak ve hukukunu birlikte savunacağız, devletimizin egemenlik haklarını beraber koruyacağız, daha güzel daha güvenli Türkiye'ye ulaşmak için canımızı dişimize takıyoruz.

"ADAYIMIZ BELLİ KARARIMIZ NETTİR"

Ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu vatanını gittikleri ülkelerde şikayet edenler çok iyi bilsinler ki bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için icazet yarışına girenler, gelsinler de Manisa'daki imrenilecek heyecan dalgasına kulak versinler. Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Türkiyemiz üzerinde gözü olanlar var, tetikte durunuz. Yedi düvelin üzerine gidiyoruz, biz yürüdükçe siniyorlar.

2023 yılı Türk tarihinin dönüm noktalarından bir tanesidir. Türkiye'ye tuzak kuranlar 2023'te alt edilecekti.

6'LI MASAYA ADAY TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu meydan okuyor ancak hala adayım diyemiyor. Malum belediye başkanlarını Sayın Erdoğan ile eş tutup rakip gösteriyorlar. Bu bir FETÖ yönetimidir. Yenemiyorsan yıprat taktiğidir.

KILIÇDAROĞLU'NUN 8 SAATİ!

CHP genel başkanı ABD'deki bir benzinlikte 8 saat hamburger yediğini ifade ederek şaibeli diyaloglarını örtbas etmeye kalkıyor. Adaylık için talimat sırasına giren, bunu da hamburger maskesiyle gizleyen ittifak ortaklarına hesabı soracak olan Türk Milleti'dir."

İYİ PARTİ VE CHP'YE SERT TEPKİ

Zillet partilerinin peş peşe ABD'nin yolunu aşındırmaları boşuna değildir. Birisi geliyor, birisi gidiyor. Adeta okyanus ötesinde nöbete gidiyorlar. Çok açıktır ki zillet ittifakı Türkiye'nin karşısındaki mihraktır. Zillet ittifakı Türkiye'nin ayağına vurulmak istenen küflü prangadır."

Zillet partilerinin peş peşe ABD'nin yolunu aşındırmaları boşuna değildir. Birisi geliyor, birisi gidiyor. Adeta okyanus ötesinde nöbete gidiyorlar. Çok açıktır ki zillet ittifakı Türkiye'nin karşısındaki mihraktır. Zillet ittifakı Türkiye'nin ayağına vurulmak istenen küflü prangadır.

Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçemez. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir Bunlardan hayır gelmez. Çünkü zilletin sonu yoktur, sonucu yoktur. Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiledir.

"SÜR EŞEĞİNİ KANDİL'E!"

Kılıçdaroğlu, geçti Bor'un pazarı sür eşeği Kandil'e!"