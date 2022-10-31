AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kritik açıklamalarda bulundu. "TSK kimyasal silah kullanıldı" iddialarına sert tepki gösteren Ömer Çelik, "Terör örgütünün bir takım çevrelerden aldığı akılla ürettiği kara propagandaları ise Türkiye içinde karşılık bulması utanç vericidir. Bunların en önde gelenlerinden bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah kullanıyor' iftirasının atılmasıdır." dedi.

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

Sınırımızda terör adacıkları oluşturulmaya çalışıldı. Türkiye bedeli ne olursa olsun buna müsaade etmeyecektir. Küresel vesayete dünya 5'ten büyüktür ilkesiyle karşı çıkıyoruz. Cumhuriyetimiz yaş alıyor ve asla yaşlanmıyor. 100. yılımızla buluşmaya hazırlanıyoruz.

Somali'de meydana gelen terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailesine bağsağlığı diliyoruz. Güney Kore ve Somali'de meydana gelen facialarla ilgili de başsağlığı dleklerimizi iletiyoruz.

MEVLÜDE GENÇ'İN VEFATI

Mevlüde Genç barışın ve uzlaşının sesi oldu. Hem Almanya'daki törene hem de Türkiye'deki törene AK Parti olarak katılacağız. Mevlüde Genç bir anne olarak kendi çocuklarına bir kin aktarmamak için acısını kendi içine gömdü. Yeter ki yeni nesiller bir kin içerinese bir kavga içerisine girmesin diye. Bir annenin acısını bile yaşayamamış olması bu her zaman insalığına örnek olacaktır. Diyarbakır Anneleri'ne buradan selamlarımızı gönderiyoruz.

"TOGG İLE 60 YILLIK HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ"

Togg otomobilinin üretime geçmesiyle birlkte Devrim otomobilinin nasıl engellendiği araştırılmıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin yüzüncü yılına girerken 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştürülmesi sevindiricidir. Tabi bunlara sevinmeyenler de oldu. Bu tür travmaların tedavisi yok.

"KİMYASAL SİLAH İFTİRASININ YEGANE KAYNAĞI TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Dünyadaki bir takım kara propaganda merkezleri de burada etkili olamıyor. Çünkü biz her alanda bununla mücadele ediyoruz. Terör örgütünün çevrelerden aldığı akılla kara propaganda yapmasının Türkiye'de karşılık bulması utanç vericidir. Bunun en önde gelen örneklerinden birisi TSK'ya kimyasal silah iftirasının atılmasıdır. Bunun yegane kaynağı terör örgütüdür. Bu provokasyondur. Bu aslında teröri mazur göstermek için devreye sokulduğunu görüyoruz.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YENİ DÜZENLEME



Pek çok doktor arkadaşımız TTB'nin açıklamasını reddetti. Bu alanın çoğulcu şekilde düzenlenmesi bu alandaki tekelci yapıların ve hegomanyaların kırılması adına yeni düzenlemeyi gündeme getireceğiz.

EGE'DEKİ İNSANLIK SUÇLARI

Yunanistan'ın geri itmelerle işlediği insanlık suçları bitmek bilmiyor. Yunan Sahil Güvenlik Güçleri 46 bin kişinin hayatını tehlikeye attığı görüldü. Bütün bunlar Avrupa'nın gözü önünde gerçekleşiyor. Avrupa sınır birliği bütün bu eylemlerin içerisinde yer alıyor. Frontex'in Yunan Sahil Güvenliği'nin işlediği suçlar insanlığa karşı işlenmiştir.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya anlaşmayı askıya aldığını duyurdu. Bundan büyük bir üzüntü duyduğumuz ifade etmek isterim. Arumuz anlaşmanın yeniden işlevsellik kazanmasıdır. Rus personelin halen görev yerinde bulunduğunu biliyoruz. Karadeniz tahıl girişimi 9 milyon tonluk gıdanın başka insanlara ulaşmasını sağladı.

CHP'Lİ VEKİLLERİN MAHKEME BASMASI

Mahkeme basmanın Meclis basmaktan farklı yok. Bu devletin temel egemenlik alanlarına dönelik büyük bir saygısızlıktır. Bu milletvekilleri empati yapsınları. O vekillerin mahkemeye dönelik saygısızlığı kabul edilemez.

"SEÇİMLER TÜRKİYE'DE YAPILACAK LONDRA'DA DEĞİL"

Kılıçdaroğlu adaylını ilan etsin diye bekliyoruz. Kaç kere sorduk. TV programı için tartışalım diyor. Cumhurbaşkanımız bunun için harcayacak boş vakti yok. Ne dediği belli olmayan birisiyle neyi tartışacaksınız. Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz İngiltere'ye gidecekmiş. Seçimler Türkiye'de yapılacak Londra'da değil. Dolayısıyla siyasetle ilgili hedefleri varsa onu gerçekleştirmenin yeri Türkiye. Kendisinin bir an evvel adaylığını ilan etmesi tutarlı bir iş olacaktır.

LAFARGE'NİN TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEĞİ

Bunu biz de tespit ettik. Anadolu Ajansı'mız bunların DEAŞ'a verdikleri desteğin belgelerini yayınladı. Fransız Lafarge'ın PYD ve YPG kadar DEAŞ'a da destek verdikleri ortaya çıktı. 700 milyon dolar tazminat ödeceyekler. Bu utanç vericidir. Biz DEAŞ'la mücadeleden bahsediyoruz Fransa hükümet yetkilileri Fransız Lafarge'ın DEAŞ'a desteğiyle ilgili açıklama yapmıyor.