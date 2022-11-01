Yine kaybolacak mı? Kılıçdaroğlu ABD sonrası şimdi de İngiltere yolcusu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, uluslararası ziyaretleri kapsamında ABD'nin ardından dünyanın en büyük bankalarının bulunduğu Birleşik Krallık'a gidecek. ABD ziyaretinde 8 saat kayıplara karışan ve yanındaki gazetecilere bile haber vermeyen Kılıçdaroğlu'nun bu ziyarette de ortadan kaybolup kaybolmayacağı merak konusu oldu. 3 gün boyunca yenilikçi teknoloji fonları ile doğa dostu yatırımcılar ve fon temsilcileriyle bir araya gelecek olan CHP liderinin sonraki durağının da Almanya olacağı öğrenildi. ABD ziyaretinde 8 saat boyunca ortadan kaybolan Kılıçdaroğlu, "Yolda benzinciye girdik, orada hamburger yedik" bahanesini üretmişti.

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