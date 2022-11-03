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Haberler Politika Ümit Özdağ hakkında tehdit suçundan fezleke

Ümit Özdağ hakkında tehdit suçundan fezleke

3.11.2022

Ümit Özdağ hakkında tehdit suçundan fezleke
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "tehdit" suçundan fezleke düzenledi. Özdağ'ın paylaşımda kullandığı ifadeyle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtilen fezlekede, "27. dönem milletvekili Ümit Özdağ'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır" değerlendirmesine yer verildi. Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
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