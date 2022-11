Dünyanın iliğini sömürenlerin kapısına gittin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan dev projelerin toplu açılış törenine katıldı. Yaklaşık 11 aylık aranın ardından Gaziantep'e gelmenin memnuniyeti içinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gece gündüz ülkemize eser vermek, milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Şu anda burada 60 bin Antepli var. Daha da gelişler devam ediyor. Türkiye Yüzyılı için gereken temeli beraber attık. Gereken hazırlıkları beraber gerçekleştirdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızda milletimizi hayaline kavuşturmaya hazırlanırken, yine Antep'te sizlerle birlikte yola çıkıyoruz. Gecegündüz çalışmaya hazır mısınız? 2023'e hazır mıyız?" dedi.





'BİRİLERİ KITA KITA GEZİYOR'

Erdoğan konuşmasında ABD gezisinin ardından şimdi de İngiltere'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. "Geçmişte kimi zaman köken, mezhep, etik kökler üzerinden senaryolar denendi" diyen Başkan Erdoğan, "Milletimiz o engin ferasetiyle meseleyi en doğru şekilde kavradığı için emperyalizmin planlarını başlarına geçirdi. Türkiye Yüzyılı'nın seçimi 2023'e yaklaşırken bunun yeni işaretleri başladı. Birileri kıta kıta geziyor. ABD olmadı İngiltere, İngiltere olmadı Almanya. Dönüşte bir bakıyorsunuz hamburgerden anlatacağı başka birşey yok. Temiz para arıyormuş. CHP, IMF temsilcileri ile bir araya geldi. Bizim onlarla işimiz yok. Ama gittiği yer tüm dünyanın iliğini kemiği sömürenlerin kapısı. Nerelere gittiğinin farkında mısın? Gazi Mustafa Kemal, Düyûn-ı Umûmiye kurtardı, biz de IMF'den kurtardık. CHP'nin milletvekilleri mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Bu şaşırmış, nereye gittiğinin farkında değil. Yargıda bunun hesabını soracağız. Bunlar siyaset değil. Bunlar proje ürünü hamlelerdir. Bunlar proje elemanlarıdır. Bu kardeşiniz IMF ile kapıları kapattı mı? Artık bizim IMF'le herhangi bir işimiz yok. CHP, IMF'in temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi. Bizim onlarla işimiz yok. Biz kendimize yeteriz. Artık o kapılarda işimiz yok. Bu zatın geceyarıları yayınladığı her video, kürsülerdeki her konuşma, her provokasyon Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor. Aklı başında kim ülkenin kapanmış yarasını açar? Bu şaşırmış. Nereye gittiğinin farkında değil. Şimdi yargıdayız, bunların hesabını soracağız" ifadelerini kullandı.

'MUHAFAZAKAR DEVRİMCİ DERKEN KÖKÜ MAZİDE OLAN ATİYİ KASTEDİYORUZ'

Başkan Erdoğan, dün Gaziantep'teki açılış töreninden önce 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda konuştu. AK Parti'nin iktidara gelişinin 20'nci yılını geride bıraktıklarını ifade eden Erdoğan, "Kesintisiz iktidarlarımızla elde edilmesi zor bir rekora imza attık. Bu sürede elbette sayısız engelle, darbe girişimine kadar varan antidemokratik durumlarla karşılaştık. Gece yarısı bildirimlerinin yayınlandığı, partimizin uyduruk gazete küpürleriyle kapatılmak istendiği dönemlerde bile bu duruşumuzdan taviz vermedik. Muhafazakar devrimci derken bir paradoksu değil kökü mazide olan atiyi ifade ediyoruz" dedi.

GAZİRAY YILBAŞINA KADAR ÜCRETSİZ

Törende vatandaşlara bir de müjde veren Başkan Erdoğan, "Gaziray'ı ne yapalım? Şöyle yapalım, yılbaşına kadar Gaziray'ı ücretsiz yapalım. Toplam 30 milyar 5 milyon lira olan 169 tesisin şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. 10 milyar liralık bir yatırım Gaziray. İlk evim kapsamında 10 bin 24 konut daha yapıyoruz. İş yerim kapsamında da 500 iş yeri yapılacak. Yeşil Vadi Üç Katlı Akıllı Kavşak da Gaziantep trafiğine nefes aldıracak" diye konuştu.