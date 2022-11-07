Akşener ve Babacan’dan Kılıçdaroğlu’na birer tokat

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI

ABD ve Avrupa'nın 2023 seçimlerinde büyük ümit bağladığı altılı masada, seçimler yaklaştıkça büyüyen adaylık krizine başka krizler de ekleniyor. Özellikle son olarak Meral Akşener ve Ali Babacan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tokatlayan çıkışları sonrası bir de BTP'nin ittifaka katılmasına ilişkin fikir ayrılıkları gündeme geldi.

En son geçen hafta meydana gelen iki krizin arka planına bakalım.

Şüpheli Amerika gezisinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu köşeye sıkışmış durumda.

Önce Meral Akşener, havalara giren, masa ortaklarına yavru muamelesi yapan derin CHP'lilere tokat attı.

Meral Akşener, 'Noter değiliz. CHP'ye borcumuz yok. Sağ olarak suçladığınız bizi siz çağırdınız. CHP zihniyetinin arka planında bulunanların zihin haritasını biliyoruz' diye konuşmuştu.



İTTİFAKTA BTP ÇATLAĞI

Ardından bu sefer de Ali Babacan, CHP derinliğindeki mahfilleri ve Kılıçdaroğlu'nu tokatladı: "Sıkıyorsa tek başınıza girin. Biz olmasak seçimi kazanamazsınız. Ortak aday çıkmasını engellediniz. 2018 yılında tek tek adaylarla çıktınız. Ne oldu, kaybettiniz." Akşener ve Babacan'ın attığı tokatların etkisi sürerken bu sefer BTP krizi çıktı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, altılı masaya katılmak istediğini açıklayınca Meral Akşener hemen üzerine atladı. Buluştular. Akşener BTP konusunu 14 Kasım toplantısında destekleyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun adamları da, 'İyi olur' dedi ama Hüseyin Baş'ın altılı masaya girmesine Saadet Partisi, Deva, Gelecek ve DP karşı. Bu partiler BTP'yi istemiyor.



POLİT BÜRO ÇILDIRIYORDU

Altılı masada son bir aydan beri en çok manevrayı Akşener çekiyor. Akşener iki enstrüman kullanıyor:

1) Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 'kazanacak aday' taktiği ile geri çekilmeye zorluyor. Bir İmamoğlu'na, bir de Mansur'a çok yakın durarak Kılıçdaroğlu'na mesaj veriyor. Meral Akşener'in amacı Kılıçdaroğlu'nu bitirmek.

Mümkün olursa kendini öne çıkarmak.

Yoksa altılı masa dışından bir isim çıkarmak istiyor.

2) Transferlerle muhalefetin birinci partisi olmayı ve CHP'nin önüne geçmeyi deniyor. Önceki aylarda bazı anket şirketlerine muhalefetin birinci partisi olma yolunda anketler yaptırıyor, CHP'nin polit bürosunu çıldırtıyorlardı.

Meral Akşener'in, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini taktik malzemesi olarak kullandığı değerlendiriliyor.



CHP'DEN KARŞI HAMLE

Meral Akşener ve Ali Babacan'ın 'ortak aday' belirlemek için geniş katılımlı anketler yaptırmayı düşündüklerini açıklamalarının Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosunu (MYK ve parti meclisi) çok sinirlendirdiği konuşuluyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li iki belediye başkanı ile yarıştırılmaktan rahatsız olduğu ifade edilirken bu durumun, parti genel başkanı olarak karizmasını çizmesinden korkuyor, CHP liderliğini tartışılır hale getirmesinden çok çekiniyor. Böyle bir duruma düşmek istemeyen Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti-Meral Akşener ve Deva-Ali Babacan'a, "Benim belediye başkanımı benim karşıma aday olarak çıkaramazsın" restini çekeceği belirtiliyor.

Ekrem İmamoğlu, perde gerisinde liderlik sevdasından vazgeçmediğini gösteren taktikleri sürdürüyor.

Son olarak (29 Ekim gecesı) Cumhuriyet bayramı kutlamaları için Kemal Kılıçdaroğlu'nu gölgede bırakan programlar yaptı. Üsküdar meydanında 'CHP'nin lideri' gibi konuşması, kutlamayı canlı yayınlaması ve kutlama törenlerine ilişkin reklamların Sözcü Gazetesi'nde yayımlanmaması CHP içi kavgayı gösterdi.

CHP polit-bürosunda sinirlerin gerildiği, İmamoğlu'nu hiç sevmeyen bazı CHP Genel Başkan yardımcılarının harekete geçilmesi ve İmamoğlu'nun susturulması gerektiğini konuştukları kulislere yansıdı.

SONUÇ

ALTILI masa artık iflah olmaz. Altılı masadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olarak çıkması çok zor. Çoklu aday veya dıştan bir aday gündeme girdi. Artık 'birinci turda aldık gittik' havasını çok arıyorlar.

İkinci turdan nasıl çıkacaklarını detaylı konuşuyorlar. Bakalım, teknik direktör Abdullah Gül, yeniden devreye girecek mi?

Sözcüsü, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu, 'Gül' rüyasına yatmış durumdalar.