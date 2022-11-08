‘Kirli oyunu bozacağız!’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonra erdi. Beştepe'de saat 16.20'de başlayan toplantı, 3 saat 40 dakika sürdü. Toplantı sonrası ulusa seslenen Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi: TOGG TÜRKİYE'NİN BAŞARISI

TOKİ'nin yapacağı evlerin kuraları mart ayına kadar bitecek. Daha sonra komutların inşasına geçilecek. Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizle birlikte hazırlıyoruz. Milletimizin beklentilerini tekliflerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız. Togg çok önemli bir sembol haline gelmiştir. Togg'un başarısı topyekün 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir. Halen yapılan işi değersizleştirmeye çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpanışlarını ibretle takip ediyoruz.



'HEALTH TÜRKİYE' MARKASI

Şubatta satışı başlayacak mart ayında yollarda olacak Togg'a başarılar diliyoruz. Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, güçlü altyapımız ve şehir hastanelerimizdir. Yaygın alt yapımızla 'Health Türkiye' adıında küresel markaya dönüştürüyoruz. 'Health Türkiye' çatı markasıyla sağlık turizminden aldığımız payı en üste çıkarmayı hedefliyoruz.



YAPILAN 5. KOL FAALİYETİ

Polis Akademisi başarılı çalışmalarıyala göz dolduruyor. Her kim Türkiye'yi terör örgütleri, uyuşturucu kaçakçıları, mafya ile aynı fotoğrafın içine alıyorsa yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir. İftira atanlar sinsi niyetle hareket ediyor. Uyuşturucu iftirası ile gördüğümüz kirli oyunu bir kez daha bozacağız. Bu defa açıkça söylüyorum başaramayacaklar. Çünkü ülkemiz bu ferasete ve dirayete sahiptir.



ADALETİN SİYASETİ OLMAZ

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girerken 'Devlet-Millet' kucaklaşmasının odağına özgürlüğü yerleştirdik. Milletine husumet besleyen korkaklarla mücadele ederek Türkiye'yi bugünlere getirdik. Özgürlüğün ve adaletin siyaseti olmaz. Bunlar insanların temel haklarıdır. Adalet arayışımızdaki samimiyetin sorgulanmasına asla izin vermeyiz. Hayata geçirdiğimiz her eser milletimizin ortak kazanımıdır. 2023 ortak hedeflerimizi, Türkiye Yüzyılı ortak geleceğimizi ifade etmektedir.



KİMSESİZLERİN KİMSESİYİZ

Hayatının idamesi için gereken ihtiyaç maddelerine ulaşamayan vatandaşlarımıza yardımlarımız zaten devam ediyor. Devletimizin 'kimsesizlerin kimsesi' olması vasfını koruyoruz. Türkiye Aile Desteği ile 2 buçuk milyon vatandaşımıza aktarılacak 3.2 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon tutarındaki ödemesi de bu hafta içinde yapılacak. Doğal gaz yardımının da ilk ödemesi bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek. Kış dönemi ihtiyaçlarını karşılamak adına ek periyodik payı 450 milyon liraya çıkardık. 7 milyar lira tutarında sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk.

ANAYASA DEĞİŞİKLİGİ TEKLİFİ MECLİS'E SUNULACAK

Konuşmasında başörtüsü serbestisi ile ilgili Anayasa teklifi hazırlığına da değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta başörtüsü serbestisini ve ailenin korunması hususlarını içeren anayasa değişikliği teklifimizi arkadaşlarımız Meclis'te siyasi grubu bulunan partilerle görüştüler. Şayet uzlaşma sağlanabilirse o şekilde, sağlanamazsa Cumhur İttifakı partileri olarak Meclis'e sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

'ÖZGÜVEN FUKARALARINA PRİM VERMEYECEĞİZ'

BAŞKAN Erdoğan, dün Kabine toplantısı öncesinde Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'ndeki 2000 Köy Yaşam Merkezi'nin Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı programı ülkemizin tamamının tüm fertlerinin eseri olacaktır. Gazete köşelerinden TV ekranlarından sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan insanımıza sürekli yapamazsınız diyen özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, bugün krizlerden ziyade Türkiye Yüzyılı'ndan konuşulmasının gerisinde 20 yıllık demokrasi ve kalkınma reformu hamlesi bulunduğunu söyledi.

'KÖYLERDEKİ KARDEŞLERİMİZİ BU MERKEZLERE YÖNLENDİRİN'

Törende muhtarlara seslenen Başkan Erdoğan, kursların yaygınlaşmasıyla üretim yapılacağını da kaydetti. "Bu üretimden elde edilen gelirle merkezlerimizin ihtiyaçları karşılanacak" diyen Erdoğan, "Sizlerden muhtarı olduğunuz köylerden kardeşlerimizi köy yaşam merkezlerimize yönlendirmenizi bekliyorum. Her bir kardeşime muhabbetlerimi iletmenizi rica ediyorum" dedi.