AK Parti’nin ziyareti son derece doğal bir adım

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesinin son derece doğal ve doğru bir adım olduğunu söyleyen Bahçeli, "AK Parti heyetinin CHP'yle kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Zira bizim gözümüzde HDP neyse, CHP'de odur ve aynısıdır. Biz kiminle görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz. Zarfla değil mazrufla ilgileniyoruz. Kabuğa değil öze odaklanıyoruz" dedi.

'ZAMAN TÜRKİYE ZAMANI'

"CUMHURİYET'İN yeni yüzyılının Türk ve Türkiye yüzyılı olacağına candan inanıyoruz" diye konuşan Bahçeli, "Geride kalan yüzyılın karanlık ve kalpazan yüzlerine yeni yüzyılın bakir ve tertemiz sayfalarında dipnot olarak bile yer bulunmayacağına yürekten kaniyiz. Zaman, Türkiye zamanıdır. Zemin Türk vatanı, Türk-İslam coğrafyalarıdır. Zafer ise Türk milletinindir" dedi.

'DEMOKRASİNİN CELLAT BAŞI ZİLLET İTTİFAKIDIR'

BAHÇELİ, "Türk siyasetindeki muhalefet anlayışı, başkalarının ruhuyla var olma arzusundadır. Adına zillet dediğimiz muhalefet partileri buhrandan buhrana sürüklendikçe, geçim kapısı görecek kadar aşağılık bir seviyeye kapılanmaktadır. Sayıları 6 mı, 7 mi, 8 mi olduğu muamma haline gelen zillet ittifakı, dedikodunun anaforuna düşmüştür. Türkiye'nin an itibariyle en ciddi sorunu muhalefetin gayrimeşru bir şekilde sabitlenmiş olmasıdır. Dış güçlerin içerideki etki ajanı gibi faaliyet gösteren, bu savrulmaya siyaset diyen, bunu demokrasiyle maskeleyen zillet ittifakı, demokrasinin cellat başıdır" diye konuştu.

BURCU ŞEN