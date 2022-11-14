Hiç kimse bize parmak sallayamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Elazığ'da düzenlenen mitingte konuştu. "Türkiye'yi durdurmaya çalışan işbirlikçilere karşı mücadele halindeyiz" diyen Bahçeli, "Bu mücadelede yanımızda mısınız? Zillete karşı aynı tarafta mıyız? Kötü niyetli hiç kimse boş hayale kapılmasın, Cumhur İttifakı alayına birden göğüs germeye ve kirli oyunlarını bozmaya muktedirdir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. Bahçeli şöyle devam etti: "Zillet partileri çatışma halindedir. HDP ise alayını markaja almıştır. AK Parti heyetinin anayasa değişikliği düzenlemesi ile ilgili olarak Meclis'te grubu olan partileri ziyaret etmesi, bizim de bunu doğal karşılamamız anlaşılan münafıkları rahatsız etmiş. Bizim gözümüzde PKK neyse HDP odur, bu kesindir. HDP neyse CHP aynısıdır. HDP, ihanetin ve bölücülüğün merkez üssüdür. Daha fazla gecikmeye meydan bırakmadan AYM tarafından HDP'nin kapatılması da mecburiyettir. Hiç kimse HDP ile ilgili bize parmak sallayamaz. Sallayan olursa o parmakları kırmasını çok iyi bileceğimizi hiç kimse unutmamalıdır."



'CHP AYAKTA DEĞİL AYAKLAR ALTINDADIR'

Bahçeli, "Henüz Cumhurbaşkanı adayı bile bulamamış bir ittifakın umut olması akla ziyan bir beklentidir. Kılıçdaroğlu grup toplantısında 'ayağa kalk CHP, ayağa kalk Türkiye' demiş. CHP ayakta değil, ayaklar altındadır. Sorumlusu da Kılıçdaroğlu'dur. Türkiye ise zaten ayaktadır. Kalbi yabancı başkentler için atan gayri milli zihniyetler bu gerçeği anlayamaz. Sayın Kılıçdaroğlu polemiği bırak da mertsen çık söyle, aday mısın, değil misin? Neden susuyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak yürek sende var mı, onu söyle" diye konuştu.



■ BURCU ŞEN

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