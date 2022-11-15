MHP lideri Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İşte MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;

"TÜRK MİLLETİNİ ZALİMLERİN KANLI ELLERİNE BIRAKMAYACAĞIZ"

"Milletimizin efendisi olan köylülerimizin ayağına gitmeye devam edeceğiz. Nitekim sefer bizden zafer Allah'tandır diyoruz.

'Adım Adım 2023 Köyüm Benim' sohbetlerine devam ediyoruz. Şimdiye kadar 583 köyümüzü ziyaret ettik.

Aralık ayından itibaren bütçe görüşmelerine yoğunlaşacağız. Başta EYT ile sözleşmeli çalışanlarımızı ilgilendiren kanuni düzenlemeleri inşallah sırasıyla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı durmuyor, çalışmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı oyalanmıyor, yerinde saymıyor. Bizim anlayışımızda çalışmak hayırlı sermayedir.

Türkiye'yi Zilletin 6+1 ayaklı kumar masasına teslim etmeyeceğiz. Türk milletini zalimlerin kanlı ellerine bırakmayacağız.

"TERÖRİZMİN HİÇBİR ŞEKLİ MASUM DEĞİLDİR"

Terör örgütleri sadece insanımızın değil esasen tüm insanlığın ortak can düşmanıdır. Terörizmin hiçbir şekli masum değildir. Türkiye'nin üstesinden gelinmesi öncelikli olan sorunu bölücü terör sorunudur. Bunun hakkından gelmedikten sonra hayatın diğer alanlarında tam bir istikrar yakalamanız zordur.

Ellerinde hançer ile arkamızda dolaşan alçakları yok etmeliyiz. Milli bekamız, milli birliğimiz buna bağlıdır. Türk milleti terörle yaşamaya hem alışmayacak hem de buna tahammül etmeyecek.

Türkiye ne zaman adından ve güçlü adımlarından söz ettirse, çok gecikmeden asimetrik saldırılara maruz kalmaktadır. Türkiye ne zaman ayağına vurulan prangaları kırmaya başlada terör saldırılarıyla karşılık almaktadır.

Olanı olmuşu ve olacağı bütüncül bir şekilde yorumlayıp analitik bakış açısıyla ele aldığımızda olayın terörizm müsibeti olduğu hemen fark edilecektir. Terör, terörizmin sadece bir yüzüdür ama hepsi değildir.

Terörle mücadele; silahtan mayına, bombadan hendek kazmaya kadar çok değişken ve dinamik bir alandır.

"HDP, CHP'NİN İKİZ KARDEŞİDİR"

Meseleyi bütün yönleriyle kavrama, husumet cephesinde birleşimiş iç ve dış odakları iyi tanımak ve tanıtmak gerekmektedir. Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan alçak gruplar, dost kisveli hasım ülkeler anlaşılan boş durmayacak, kiralık katillerini sahaya sürmekten vazgeçmeyecektir.

Biz birlikte oldukça bizi bölemeyecekler. Başarıya ulaşamayacaklardır. Terörizmle mücadele Türkiye düşmanlarıyla mücadele etmek demektir.

TBMM'de bölücü sima istemiyoruz. Sözde Kürdistan propagandası ile sabırlarımızı kevgire çeviren HDP'nin Türk siyasi hayatında olmasına tahammül edemiyoruz. HDP, CHP'nin ikiz partisidir.

BEYOĞLU'NDAKİ TERÖR SALDIRISI

Şehitlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, aziz milletimize ve kederli ailelerine sabır diliyorum. PKK/YPG'yi lanetliyorum. Teröre teslim olmayacağız. Terörizmin operasyonlarına taviz vermeyeceğiz.

Bu hain kıskıvrak yakalanmış ve sorguya çekilmiştir. Bir gün bile geçmeden hain yakalandı. İstihbarat ve emniyet birimlerimizi gönülden kutluyorum.

Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür. Hiçbir zalimin önünde eğilmeyecektir.

Bu barbar saldırının arkasında hangi ülkelerin olduğu netleşecek, sırlar gün yüzüne çıkacaktır. Masumlara bomba ile saldıranlar bununla itibar kazanacağını zannedenler şerefsiz kere şerefsizdir. Türkiye'nin doğruluşunu durdurmaya çalışanların uğraşları beyhudedir. Haklı mücadelemizden geri dönüş yoktur. Aziz milletimize yapılan saldırıların hesabı sorulacak. Misliyle karşılık verilecektir.

Düşmana asla merhamet edilmeyecektir. Bölücü terör örgütüne aman verilmeyecektir. Terörle mücadelede muazzam sonuçlar elde edilmektedir. Teröristler inlerinde bir bir imha ediliyor.

"ZİLLET İTTİFAKI KATİLE KATİL DİYEMEMİŞTİR"

6 parti başkanına, altına imza attıkları sonuç bildirisinin hiçbir satırında PKK/YPG ve PYD vardır. Terör diyorlar ama örgüt ismini sayamıyorlar. Terörist bellidir, terör örgütü belirlenmiştir. Zillet İttifakı anonim bir saldırı gibi kapalı devre bir mesaj niye vermiştir? Zillet İttifakı katile katil diyememiştir. Zillet İttifakı'na sesleniyorum; korkmayın ürkmeyin. Çıkın milletin huzuruna mertçe, içtenlikle 'PKK terör örgütüdür, canidir. İnsanlığın ortak düşmanıdır' deyin. Cesaretle konuşuki adam mısınız, değil misiniz onu görelim. HDP neyse CHP aynısıdır. HDP'nin taziye mesajı ile 6'lı masa açıklamasını arasında fark var mıdır?

İstiklal Caddesi saldırı, bölgesel ve küresel güç olan Türkiye'nin yolunu kesmek adına yapılmıştır. Türkiye'yi geriye düşürme, istikrarı üzerinde kuşku uyandırma girişimidir.

Terörizmin kaynağının Washington başta olmak üzere başka ülkelerin başkentlerinde olduğunu biliyor ve görüyoruz.

"BUNLARA TERÖRİSTE AYNI MUAMELE YAPILMALI"

'Saldırıyı iktidar yaptırdı' diyenler sadece namussuz değil aramızda dolaşan casuslardır. bunlara teröristle aynı muamele yapılmalı.

KKTC'nin Türki Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye statüsü verilmesi önemli bir adım olmuştur. KKTC işaretimizde yerini bulmuştur. Selam olsun Turan Cağrafyası'na."