“TBMM’de bölücü sima istemiyoruz”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, terör sorununun ülkenin henüz kabuk bağlamamış yarası olduğunu belirterek, "Sınırlarımızın mücavir alanlarında, dağlarda, şehirlerde, mezralarda, belediyelerde, bürokraside ve gazi Meclis'te bölücü teröristleri temizlemedikten, bunlarla her anlamda hesaplaşmadıktan sonra rahat bulamayız, güvende olamayız" dedi.

"HDP, CHP'NİN İKİZ KARDEŞİ"

BAHÇELİ, "Türkiye siyasetinde de teröre sıcak ve sevimli mesajlar verenler, millet ve tarih önünde suç ortağıdır, işlenmiş cinayetlerde pay sahibi olan alçaklardır. Bu nedenledir ki her muhit ve mecrada olduğu gibi TBMM'de de bölücü sima istemiyoruz, terörist görmeye dayanamıyoruz. Biz terör örgütüne eleman devşiren, sözde Kürdistan propagandasıyla sabırlarımızı kevgire çeviren HDP'nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye yer almasına tahammül edemiyoruz. HDP, PKK'nın menfur ve melun eylem yoldaşıdır. HDP, CHP'nin ikiz kardeşi, diğer marjinal partilerin çıkar ortağıdır" dedi.

"KORKMAYIN VE KONUŞUN"

BAHÇELİ, 6 partinin toplantısına ilişkin şunları söyledi: "Müşterek toplantı sonuç bildirisinin hiçbir satırında PKK yoktur, YPG yoktur, PYD yoktur. 'Terör' diyorlar ama örgüt ismini söylemiyorlar. Zillet ittifakına sesleniyorum; korkmayın, ürkmeyin, PKK'yı ve sahiplerini gücendirmemek için kırk dereden su getirmeye kalkmayın."

'MİSLİYLE CEVAP VERECEĞİZ'

Bahçeli, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin, "Maalesef aralarında çocukların da bulunduğu 6 vatan evladımız şehit olmuştur. PKK/YPG'yi ve arkalarında duran kan emici efendilerini bütün hissiyatımla lanetliyorum. Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. İstiklal Caddesi'nde Türkiye'ye kanlı mesaj vermek için kiralık katillerini üzerimize salanlara da misliyle cevap vereceğiz. Sınır ötesi operasyonlara izin ve icazet veren tezkerelere karşı çıkan, karşı gelen, itiraz eden CHP'sinden HDP'sine kadar kim varsa millet huzurunda sorumludur. Bunlar bölücü terörün hizasındadır" dedi.