Kimler kimlerle beraber! İyi Parti’den HDP/PKK’lı Semra Güzel protestosu

Altılı masada HDP ile gizli ortaklık kurduğu ifade edilen İyi Parti'den bunu doğrular nitelikte bir siyasi hamle geldi. Daha önce PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ortak anayasa toplantısında buluşan, Brüksel'de HDP ile aynı masaya oturan İyi Parti şimdi de PKK'lı teröristle ilişkisi çıkan HDP'li milletvekili lehine tutum sergiledi.



'EVET' DİYEMEDİLER

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan Volkan Bora isimli teröristle sarmaş dolaş fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine İyi Parti'den protesto geldi. TBMM Karma Komisyonu'nda HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporun oylamasına İyi Parti katılmadı. İyi Parti'nin katılmadığı komisyon, HDP'li Güzel'in "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporu kabul ederek, Genel Kurul'a sevk etti. İyi Parti'nin tavrına tepki gösteren AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Muhammed Fatih Toprak, "Kimler kimlerle beraber" tepkisini gösterdi. Semra Güzel'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

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