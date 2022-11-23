“HDP, Meclisimize sızmış bir düşman bakiyesidir”

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada çarpıcı demeçler verdi. HDP'yi sert sözlerle eleştiren Bahçeli, Anayasa Mahkemesine seslenerek, "Kapatmak için neyi bekliyorsunuz" dedi. HDP'nin, TBMM'ye sızmış bir düşman bakiyesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "HDP zaman ayarlı bombadır. 2023'te bölücü bu siyasete son verilmeli. Ölünüzü, dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla billahi yüzleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"SİSİ İLE TEMAS DOĞRU"

Bahçeli, "Pençe-Kılıç Harekatı'ndan bir gün önce, ABD'nin Özel Kuvvetler Komutanın teröristlerin sözde mezuniyet törenine katılıp nasıl olduğu belli olan sözde başarılarından dolayı gurur duyduklarını açıklaması yalnızca skandal değil, müttefiklik hukukuna saplanmış yeni bir hançerdir. Türkiye'nin iç politikası, ABD'nin dış politikasıdır. Devşirilmiş zillet ittifakı da bu dış politikanın tutsak alınmış uydusudur. CHP'yi HDP'den, HDP'yi de CHP'den ayrı görmemiz, ayrı tutmamız hayal ötesi bir durumdur" dedi. Cumhurla Cumhuriyetin tam olarak kenetlendiğini belirten Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın Mısır lideri Sisi'yle Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır, bize göre arkası getirilmelidir. Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır" dedi.

ÖĞRETMENLERE MÜJDE

Öğretmenlerle ilgili konuşan Bahçeli, "Öğretmenlerimize ne yapsak, hangi hakları versek bin defa helal olsun diyorum, bu mücadelede üzerimize ne düşüyorsa yapmanın mertçe sözünü veriyorum. 15 Ocak 2023'ten başlamak üzere, eğitim ve öğretim tazminatlarının yükselecek olmasının yanı sıra 3600 ek göstergeye de hak sahibi öğretmenlerimiz resmen kavuşacaklardır. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız" diye konuştu.